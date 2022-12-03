Россия похитила в Украине пшеницы примерно на $1 млрд – Bloomberg

Украина потеряла урожай пшеницы не менее чем на $1 млрд из-за российской оккупации. Об этом сообщает Bloomberg на основе анализа данных спутникового мониторинга.

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Согласно исследованию с использованием спутниковых снимков NASA Harvest, программы NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, на временно оккупированных Россией территориях Украины было собрано почти шесть млн тонн пшеницы. На этих территориях были убраны около 88% озимых (в основном остались неубранными поля, которые находились вдоль линии фронта).

Исследователи отмечают, что дальнейшую судьбу собранного зерна проследить затруднительно. Известно, что Россия экспортирует морским путем зерно, которое с высокой вероятностью вывезено с оккупированных территорий, в такие страны, как Ливия и Иран, но объемы такого экспорта оценить затруднительно, так как происхождение грузов скрывается или фальсифицируется. На официальном уровне Россия отрицает хищение зерна из Украины, однако при этом там открыто заявляют о транспортировке зерна через оккупированные украинские порты.

Приведенные в исследовании оценки относятся только к пшенице и не затрагивают другие культуры или продукты, которые находились на хранении к началу оккупации.

Издание напоминает, что ранее главный прокурор Швейцарии (ведущего центра торговли сырьевыми товарами) предупредил, что продажа похищенного сырья может расцениваться как военное преступление.

15 ноября Владимир Зеленский на G20 презентовал гуманитарную программу Grain from Ukraine, которая предполагает прямые закупки украинского экспортного зерна и передачу его нуждающимся странам Африки и Азии.

26 ноября прошел учредительный саммит инициативы Grain from Ukraine. Зеленский сообщил, что на нем для этой программы было собрано $150 млн.

Сергій Бережний

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