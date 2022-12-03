Россия похитила в Украине пшеницы примерно на $1 млрд – Bloomberg
Украина потеряла урожай пшеницы не менее чем на $1 млрд из-за российской оккупации. Об этом сообщает Bloomberg на основе анализа данных спутникового мониторинга.
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Согласно исследованию с использованием спутниковых снимков NASA Harvest, программы NASA по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству, на временно оккупированных Россией территориях Украины было собрано почти шесть млн тонн пшеницы. На этих территориях были убраны около 88% озимых (в основном остались неубранными поля, которые находились вдоль линии фронта).
Исследователи отмечают, что дальнейшую судьбу собранного зерна проследить затруднительно. Известно, что Россия экспортирует морским путем зерно, которое с высокой вероятностью вывезено с оккупированных территорий, в такие страны, как Ливия и Иран, но объемы такого экспорта оценить затруднительно, так как происхождение грузов скрывается или фальсифицируется. На официальном уровне Россия отрицает хищение зерна из Украины, однако при этом там открыто заявляют о транспортировке зерна через оккупированные украинские порты.
Приведенные в исследовании оценки относятся только к пшенице и не затрагивают другие культуры или продукты, которые находились на хранении к началу оккупации.
Издание напоминает, что ранее главный прокурор Швейцарии (ведущего центра торговли сырьевыми товарами) предупредил, что продажа похищенного сырья может расцениваться как военное преступление.
- 15 ноября Владимир Зеленский на G20 презентовал гуманитарную программу Grain from Ukraine, которая предполагает прямые закупки украинского экспортного зерна и передачу его нуждающимся странам Африки и Азии.
- 26 ноября прошел учредительный саммит инициативы Grain from Ukraine. Зеленский сообщил, что на нем для этой программы было собрано $150 млн.
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