Россия получает 60% комплектующих из Китая. В ОП рассказали, где Москва их использует

Владислав Власюк (Фото: страница Vladyslav.Vlasiuk в Facebook)

Украина считает Китай "наибольшей проблемой" из-за того, что большая часть комплектующих в российском оружии на поле боя в Украине китайского производства. Об этом заявил журналистам советник президента Украины Владислав Власюк, передает Reuters.

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"Если взять все обычные виды вооружения и посчитать иностранные комплектующие, то около 60% будут поступать из Китая. У нас были длительные обсуждения с некоторыми производителями по этому поводу. Я бы сказал, что самая большая проблема — это КНР", — сказал Власюк.

По его словам, китайские комплектующие Россия использует в беспилотниках, в системах наблюдения и даже ракетах. Более того, часть комплектующих также поставляется из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других стран Запада, несмотря на санкции.

Financial Times сообщил 4 сентября, что Россия втайне от США закупает комплектующие в Индии. Речь идет о товарах двойного назначения, которые РФ применяет в военной технике.

6 сентября генсек НАТО назвал Китай "решающим фактором" войны России против Украины. Страна производит много вооружения, которое РФ применяет на фронте.

8 сентября стало известно, что Иран передает России ракеты и дроны в обмен на еду.

15 сентября Буданов назвал Северную Корею главным союзником России в войне против Украины. По его словам, КНДР отправляет в РФ "безумные объемы" артиллерийских боеприпасов.

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