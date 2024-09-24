Росія отримує 60% комплектовання з Китаю. В ОП розповіли, де Москва їх використовує

Владислав Власюк (Фото: сторінка Vladyslav.Vlasiuk у Facebook)

Україна вважає Китай "найбільшою проблемою" через те, що більшість компонентів у російській зброї на полі бою в Україні китайського виробництва. Про це заявив журналістам радник президента України Владислав Власюк, повідомляє Reuters.

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"Якщо взяти всі звичайні види озброєння та порахувати іноземні компоненти, то близько 60% надходитимуть із Китаю. У нас були тривалі обговорення з деякими виробниками з цього приводу. Я сказав би, що найбільша проблема — це КНР", — сказав Власюк.

За його словами, китайські компоненти Росія використовує в безпілотниках, системах спостереження і навіть ракетах. Щобільше, частина компонентів також постачається із США, Нідерландів, Японії, Швейцарії та інших країн Заходу, попри санкції.

Власюк заявив, що Євросоюз міг би збільшити зусилля, щоб припинити потік західної продукції до Росії. Наприклад, вжити заходів проти російської атомної компанії "Росатом".

"Росатом... ми вважаємо, що вона (Росія) використовує свої мережі для постачання російської армії", – сказав він.

Financial Times повідомив 4 вересня, що Росія таємно від США закуповує комплектовання в Індії. Йдеться про товари подвійного призначення, які РФ застосовує у військовій техніці.

6 вересня генсек НАТО назвав Китай "вирішальним фактором" війни Росії проти України. Країна виготовляє багато озброєння, яке РФ застосовує на фронті.

8 вересня стало відомо, що Іран передає Росії ракети та дрони в обмін на їжу.

15 вересня Буданов назвав Північну Корею головним союзником Росії у війні проти України. За його словами, КНДР відправляє до РФ "шалені обсяги" артилерійських боєприпасів.

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