UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия потеряла 17 500 военных: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2022, 09:52
Россия потеряла 17 500 военных: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага - Фото
Разбитый российский танк (фото - Генштаб ВСУ)

Россия на утро 36 дня полномасштабной войны с Россией потеряла 17 500 военных, 614 танков, 135 самолетов и 131 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По оценке ГШ, у армии России – такие потери:

личного состава – около 17 500 человек (+200 за сутки),

танков – 614 (+9),

боевых бронированных машин – 1735 (+12),

артиллерийских систем – 311 (+6),

РСЗО – 96 (0),

средств ПВО – 54 (0),

самолетов – 135 (+4),

вертолетов – 131 (0),

автомобильной техники – 1201 (+17),

кораблей/катеров – 7 (0),

цистерн с ГСМ – 75 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 (+2),

спецтехники – 22 (+1),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

Читайте также: По оценкам Госдепа, в Украине убиты более 10 000 российских военных – Нуланд

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
танки убитые самолеты потери армия рф вертолеты войска россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 