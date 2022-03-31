Россия потеряла 17 500 военных: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага

Россия на утро 36 дня полномасштабной войны с Россией потеряла 17 500 военных, 614 танков, 135 самолетов и 131 вертолет. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По оценке ГШ, у армии России – такие потери:

личного состава – около 17 500 человек (+200 за сутки),

танков – 614 (+9),

боевых бронированных машин – 1735 (+12),

артиллерийских систем – 311 (+6),

РСЗО – 96 (0),

средств ПВО – 54 (0),

самолетов – 135 (+4),

вертолетов – 131 (0),

автомобильной техники – 1201 (+17),

кораблей/катеров – 7 (0),

цистерн с ГСМ – 75 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 83 (+2),

спецтехники – 22 (+1),

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой

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