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По оценкам Госдепа, в Украине убиты более 10 000 российских военных – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 12:07
По оценкам Госдепа, в Украине убиты более 10 000 российских военных – Нуланд - Фото
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

По оценкам Госдепа США, в Украине убиты более 10 000 российских военных, но РФ все еще не понимает силу украинской армии. Об этом заявила Настоящему времени замгоссекертаря США Виктория Нуланд.

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Ее спросили, возможно ли перемирие в ближайшее время. Нуланд ответила, что украинцы со своими союзниками этого и добиваются, но Россия "пока не до конца поняла, насколько крепка украинская армия".

"Российская сторона несет невероятные потери. По нашим оценкам, убиты более 10 000 россиян. Но пока не будет настоящего перемирия – не будет серьезных переговоров", – сказала она.

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Марк Сировой
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