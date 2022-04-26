Россия прекратила поставки газа в Польшу – СМИ

Россия приостановила транспортировку газа в Польшу, сообщает польское издание Onet со ссылкой на источники в правительстве и нефтегазовой госкомпании PGNiG. Ранее компания сообщала, что получила от российского Газпрома предупреждение о прекращении поставок газа в Польшу со среды, при этом объяснения такого решения предоставлены не были, сообщает Polsatnews.

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В PGNiG говорят, что прекращение поставок может быть связано с тем, что компания отказалась платить Газпрому за газ по ямальскому контракту в рублях.

Поступление соответствующих угроз от России подтвердил также премьер-министр Матеуш Моравецкий. Он тоже предположил, что решение РФ связано со способом оплаты.

"Как я неоднократно подчеркивал, Польша ранее готовилась к диверсификации газа и получению его с разных направлений, и еще до того, как будет запущен Балтийский газопровод, мы сможем защитить нашу экономику, защитить домохозяйства, людей от такого драматического шага со стороны России", – сказал Моравецкий.

По его словам, "наши склады заполнены на 76%". Премьер Польши назвал это высоким уровнем, "намного выше, чем в большинстве европейских стран". "Поэтому и в этот переходный период, пока не будет запущен Балтийский газопровод, мы сможем использовать свои ресурсы, а также получать газ со всех возможных других направлений", – сказал он.

По мнению PGNiG, приостановка поставок газа является нарушением ямальского контракта. Поэтому компания предпримет соответствующие шаги для восстановления поставок по контракту и оставляет за собой право использовать все свои договорные права, а также права, вытекающие из правовых положений.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что в польских домах недостатка в газе не будет.

"Польша обладает необходимыми запасами газа и источниками поставок, которые обеспечивают нашу безопасность — мы уже много лет фактически независимы от России. Наши склады заполнены на 76%. Дефицита газа в польских домах не будет", — написала она в Twitter.

Ранее сегодня Польша ввела санкции против российских компаний — Газпром, ПАО "НОВАТЭК", КамАЗ и др. Также под санкции попали и олигархи.





Вадим Ребрина

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