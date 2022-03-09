Россия признала, что послала в Украину срочников. Часть попала в плен

Минобороны России признало, что отправило срочников воевать с Украиной. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Игорь Конашенков.

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По версии оккупантов, это единичные случаи: пара срочников "затесалась" в толпу контрактников.

"К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил", – сказал Конашенков. Он утверждает, что "практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России".

В России также признали, что ряд оккупантов, в том числе солдат срочной службы, были захвачены в плен.

До сегодняшнего дня в России отрицали их участие в войне в Украине, несмотря на многочисленные видео допросов пленных срочников.

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Валерия Кондратова

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