UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия признала смерти своих военных в Украине, но занизила потери в 12 раз

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 19:21
Россия признала смерти своих военных в Украине, но занизила потери в 12 раз - Фото
Разбитая техника оккупантов (Фото - Генштаб ВСУ)

Россия впервые признала, что в рядах оккупационных войск есть потери, однако приуменьшила их примерно в 12 раз.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

В Минобороны РФ заявили, что за неделю войны против Украины погибли якобы только 498 россиян и 1597 – получили ранения.

Сегодня утром Генштаб ВСУ сообщал, что потери российской армии составили уже 5840 человек. Это ориентировочные данные, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боев.

Также ВСУ уничтожили 30 российских самолетов, 31 вертолет, до 211 танков, 862 боемашины, 85 артиллерийских систем, девять систем ПВО, 40 РСЗВ, 60 цистерн с ГСМ, три беспилотника оперативно-тактического уровня, два катера и 355 единиц автомобильной техники.

Оккупанты несут серьезные потери на войне против Украины. За первые пять дней в Украине было ликвидировано больше российских военных, чем за несколько лет войны в Чечне.

Россия признала смерти своих военных в Украине, но занизила потери в 12 раз

Читайте также: Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери агрессия рф
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 