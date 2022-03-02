Россия признала смерти своих военных в Украине, но занизила потери в 12 раз

Россия впервые признала, что в рядах оккупационных войск есть потери, однако приуменьшила их примерно в 12 раз.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В Минобороны РФ заявили, что за неделю войны против Украины погибли якобы только 498 россиян и 1597 – получили ранения.

Сегодня утром Генштаб ВСУ сообщал, что потери российской армии составили уже 5840 человек. Это ориентировочные данные, так как подсчет усложняется высокой интенсивностью боев.

Также ВСУ уничтожили 30 российских самолетов, 31 вертолет, до 211 танков, 862 боемашины, 85 артиллерийских систем, девять систем ПВО, 40 РСЗВ, 60 цистерн с ГСМ, три беспилотника оперативно-тактического уровня, два катера и 355 единиц автомобильной техники.

Оккупанты несут серьезные потери на войне против Украины. За первые пять дней в Украине было ликвидировано больше российских военных, чем за несколько лет войны в Чечне.

Читайте также: Оккупанты потеряли в боях секретные документы о вторжении: операция рассчитана на 15 суток

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.