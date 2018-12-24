Россия продолжит помогать боевикам ОРДЛО - генсек ОБСЕ

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер (фото - пресс-служба ОБСЕ)

Россия будет оказывать поддержку боевикам в ОРДЛО, если они окажутся под военным давлением. Об этом сказал генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, передает Deutsche Welle.

Гремингер предостерег, что конфликт между Украиной и Россией может обостриться, а "из отдельных очагов огня может разгореться огромный пожар". Он пояснил, что имеет ввиду точки возможной эскалации - оккупированный Крым, линию разграничения в Донбассе и псевдовыборы в ОРДЛО.

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"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - отметил генсек ОБСЕ, и призвал Кремль продемонстрировать добрую волю для возрождения взаимодоверия. Например, освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда.

При этом Гремингер не ждет прорыва на мирных переговорах, потому что считает, что для этого нет политической воли.

Представитель Украины в переговорной группе в Минске Евгений Марчук заявил, что страна-агрессор Россия отказывается от любых предложений Украины об обмене украинских заложников и политзаключенных.