Россия пытается манипулировать выборами в Украине - Волкер

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия пытается манипулировать выборами в Украине. Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал в интервью PBS.

Волкер напомнил, что Россия вторглась в Украину, захватила часть ее территории, ведет пропаганду и инициирует кибератаки.

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Однако, несмотря на это, в Украине проходят подлинно демократические выборы, убежден спецпредставитель Госдепа.

"Выборы в Украине подобные выборам, которые мы видели во Франции, или в случае с Brexit, или даже в Соединенных Штатах… И сейчас перед украинским обществом стоит такой же выбор. Хотят они человека, который лишь идет против элиты, обещая массовые реформы? Или они хотят того, кто, видимо, разочаровывает их в некоторых вопросах, однако сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет, и выступил против Путина?" - сказал Волкер.

Ранее Волкер рассказал, повлияет ли результат выборов на сотрудничество США с Украиной.

Напомним, журналисты BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica выяснили, что Кремль пытался повлиять на выборы в Бундестаг в пользу АдГ.