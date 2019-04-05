Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
05.04.2019, 15:20

Россия пытается манипулировать выборами в Украине - Волкер

Россия пытается манипулировать выборами в Украине - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кремль пытается повлиять на исход президентских выборов в Украине, используя пропаганду, убежден спецпредставитель Госдепа

Реклама
Реклама

Россия пытается манипулировать выборами в Украине. Об этом спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер рассказал в интервью PBS.

Волкер напомнил, что Россия вторглась в Украину, захватила часть ее территории, ведет пропаганду и инициирует кибератаки.

Реклама

Однако, несмотря на это, в Украине проходят подлинно демократические выборы, убежден спецпредставитель Госдепа.

"Выборы в Украине подобные выборам, которые мы видели во Франции, или в случае с Brexit, или даже в Соединенных Штатах… И сейчас перед украинским обществом стоит такой же выбор. Хотят они человека, который лишь идет против элиты, обещая массовые реформы? Или они хотят того, кто, видимо, разочаровывает их в некоторых вопросах, однако сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет, и выступил против Путина?" - сказал Волкер.

Ранее Волкер рассказал, повлияет ли результат выборов на сотрудничество США с Украиной.

Напомним, журналисты BBC, ZDF, Der Spiegel и La Repubblica выяснили, что Кремль пытался повлиять на выборы в Бундестаг в пользу АдГ.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Курт Волкер, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 