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Россия пытается отрезать Лисичанск, а Украина – Изюм и Лиман – ISW

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 03:33
Россия пытается отрезать Лисичанск, а Украина – Изюм и Лиман – ISW - Фото
Фото: EPA

Российские войска продолжают штурм Северодонецка и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск. Об этом пишет вашингтонский Институт изучения войны (ISW) в отчете за 16 июня.

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Аналитики ISW при этом обращают внимание на слова главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного о том, что Россия одновременно атакует на девяти направлениях.

Кроме того, в отчете отмечается заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов об изменении тактики россиян: они теперь используют небольшие штурмовые группы вместо полноценных батальонно-тактических групп.

В то же время украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступательную операцию на запад и северо-запад от Изюма. По оценке аналитиков ISW, ее целью могут быть наземные пути снабжения, которые россияне используют для обеспечения оккупационных войск в районе Изюма и Лимана.

В отчете также сообщается, что взрыв в Чернобаевке, в результате которого погибли мирные жители, могли устроить россияне, чтобы настроить местное население против ВСУ.

  • 16 июня в Генштабе подтвердили информацию о разрушении четырех мостов через реку Северский Донец. Там уверяют, что варианты обеспечения ВСУ на левом берегу реки остаются.
  • По данным Генштаба, основные усилия кафиры сейчас сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
Андрей Водяный
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Донецкая область война луганская область isw
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