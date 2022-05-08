Россия разбомбила еврейское кладбище в Глухове – фото

В воскресенье, 8 мая, Россия обстреляла еврейское кладбище в Глухове. Об этом сообщил глава Сумской обладминистрации Дмитрий Живицкий.

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"Сегодня в Глуховской общине Шосткинского района россияне разбомбили еврейское кладбище! Так в Сумской области прошел день памяти и примирения", – заявил он.

Объединенное еврейское общество Украины подтвердило обстрел со ссылкой на собственные источники.

"На старинном кладбище сохранилось более 600 надгробных камней, самый старый из тех, которые можно прочитать, датируется 1824 годом. Ущерб, нанесенный в результате обстрела, устанавливается", – говорится в сообщении общины.

Восстановление памятников планируется в рамках проекта по переносу на кладбище старинных мацев (надгробий), ранее найденных в лесу под Глуховом.

Андрей Водяный

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