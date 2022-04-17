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Россия смещает фокус на восток Украины, но ее конечные цели неизменны – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2022, 09:04
Россия смещает фокус на восток Украины, но ее конечные цели неизменны – разведка Британии - Фото
Разбитая российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России перебрасывает технику под Харьков и Северодонецк, планирует наступать на востоке, но ее конечные цели неизменны – заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации. Такие данные британской разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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По данным британских разведчиков, российские войска продолжают перебрасывать вспомогательную и боевую технику из Беларуси на восток Украины, в частности в места неподалеку от Харькова и Северодонецка.

Параллельно российская артиллерия продолжает бить по украинским позициям на востоке, где армия РФ планирует восстановить наступление.

"Хотя оперативный фокус России сместился на восток Украины, конечная цель РФ остается прежней. Она стремится заставить Украину отказаться от евроатлантической ориентации и утвердить свое региональное господство", – говорится в сообщении.

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Марк Сировой
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