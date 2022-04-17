Россия может начать новое наступление войны в ближайшие дни – NBC News

Россия в ближайшие дни может начать новое наступление в Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на брифинг двух высокопоставленных чиновников Пентагона, который проходил на условиях анонимности.

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По их словам, новый этап российского вторжения может начаться на этих выходных или в начале следующей недели.

Собеседники журналистов добавили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы те не закончились, когда наступление усилится. По оценке США, это может произойти в ближайшие дни.

После поражения армии РФ на севере Украины ожидается ее наступление на востоке. 10 апреля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что пока оно продвигается медленно, ведь россияне пытаются не повторить "дебильный блицкриг".

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Марк Сировой

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