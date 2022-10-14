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Россия снова ударила по Запорожью ракетами. Пострадала инфраструктура – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 06:59
Россия снова ударила по Запорожью ракетами. Пострадала инфраструктура – фото - Фото
Обстрел Запорожья, 14 октября (фото - Олександр Старух, Telegram)

Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.

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Оккупанты использовали три ракеты С-300. Из-за обстрела пострадала инфраструктура одного из районов, добавил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

На месте происшествия работают профильные службы, информация о пострадавших выясняется.

Россия снова ударила по Запорожью ракетами. Пострадала инфраструктура – фото

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Марко Сировой
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обстрел ракетный удар С-300 Запорожье ракеты армия рф войска россии
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