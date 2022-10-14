Россия снова ударила по Запорожью ракетами. Пострадала инфраструктура – фото
14.10.2022, 06:59
Обстрел Запорожья, 14 октября (фото - Олександр Старух, Telegram)
Армия России нанесла ракетный удар по Запорожью, сообщил в Telegram глава местной ОВА Александр Старух.
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Оккупанты использовали три ракеты С-300. Из-за обстрела пострадала инфраструктура одного из районов, добавил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
На месте происшествия работают профильные службы, информация о пострадавших выясняется.
- Армия РФ регулярно обстреливает Запорожье и неоднократно попадала ракетами по жилым домам.
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