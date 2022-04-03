Россия снова ударила ракетами по Василькову: люди там разбирали завалы и наводили порядок

Сегодня, 3 апреля, российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по городу Васильков в Киевской области. Об этом сообщило воздушное командование "Центр".

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Часть ракет удалось сбить системе противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ.

Военные отмечают, что эта же территория была обстреляна россиянами месяц назад, в начале полномасштабного вторжения в Украину, и потерпела значительные разрушения: тогда почти все помещения сгорели.

На этой территории дислоцировался учебный центр и гражданский колледж, который сейчас своими силами громада начала восстанавливать после пожара.

"Сейчас орки снова попали в здание штаба, которое уже было разрушено", – пишут в командовании, добавив, что Россия не оставляет практику устрашения мирного населения, так как на территории попадания ракеты люди уже наводили порядок на улице и в зданиях.

По предварительным данным, несколько работников получили ранения и эвакуированы в больницу, один из них в критическом состоянии.

Спасатели разбирают завалы и ищут выживших.

"Уже весь мир понял – нелюди пришли убивать украинцев – всех. Женщин, детей... Орду можно остановить только силой", – подчеркнули в воздушном командовании "Центр".

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Евгений Пилипенко

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