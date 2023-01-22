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Россия сосредоточена на Бахмуте, пытается атаковать на трех направлениях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 18:33
Россия сосредоточена на Бахмуте, пытается атаковать на трех направлениях – Генштаб - Фото
РСЗО Град (Фото - Минобороны)

Россия сосредотачивает основные усилия для наступления на Бахмутском направлении, атаки на трех других направлениях слабее. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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При том, что оккупанты сконцентрировали основные усилия на атаках против Бахмута, они также ведут безуспешные наступательные действия на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. 

На остальных направлениях россияне ведут оборону и артиллерийские обстрелы. 

Сохраняется высокая угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам на всей территории Украины.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают террор против гражданского населения – из РСЗО и ствольной артиллерии обстреляны населенные пункты Херсонской области, включая Херсон. 

Авиация ВСУ в течение 21 января нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава российской армии, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по двум районам сосредоточения оккупантов и двум складам боеприпасов.

Смотрите также: ВСУ отбивают попытки оккупантов наступать на Запорожском направлении – видео

Сергій Бережний
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