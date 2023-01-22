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ВСУ отбивают попытки оккупантов наступать на Запорожском направлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 16:45
Фото - скриншот из видео
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Минобороны показало на видео, как ВСУ отбивают попытки оккупантов наступать на Запорожском направлении.

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Минобороны поясняет, что при попытке наступления "уничтожены пять БМП, вражеский танк и около 30 захватчиков".

Ранее сегодня военнослужащие 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показали уничтожение группы российских оккупантов под Бахмутом.

  • 21 января ВСУ уничтожили 600 российских оккупантов, 12 бронемашин, девять артиллерийских систем и пять танков, сообщается в сводке Генштаба. 

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Сергій Бережний
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