UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Обнаружены и уничтожены". Десантники показали ликвидацию оккупантов возле Бахмута – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 13:30
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показали уничтожение группы российских оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовано в Facebook бригады.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, скопление живой силы россиян в районе Бахмута заметили при помощи беспилотников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.

"Координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке "Краб". Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали оккупантов в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора", – говорится в сообщении.

После этого посадку зачистили штурмовые подразделения егерей-десантников.

Читайте также: За одно утро уничтожены 27 вагнеровцев. "Мадяр" показал итог штурма россиян – видео 18+

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война бахмут
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 