Военнослужащие 71-й отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины показали уничтожение группы российских оккупантов под Бахмутом. Видео опубликовано в Facebook бригады.

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Как отмечается, скопление живой силы россиян в районе Бахмута заметили при помощи беспилотников 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ.

"Координаты мгновенно передали бригадной минометной батарее и самоходной установке "Краб". Взрывы 155-миллиметровых снарядов загнали оккупантов в посадку, а там уже их ждали пристрелянные нашими минометчиками сектора", – говорится в сообщении.

После этого посадку зачистили штурмовые подразделения егерей-десантников.

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Наталія Медведєва

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