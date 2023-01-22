За сутки уничтожено 600 оккупантов, пять танков, две РСЗО – сводка потерь России
Украинские военные за сутки уничтожили 600 российских оккупантов, 12 бронемашин, девять артиллерийских систем и пять танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 22 января армия России потеряла на войне против Украины:
личного состава ‒ около 120 760 (+600) человек ликвидировано,
танков ‒ 3145 (+5),
боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12),
артиллерийских систем ‒ 2144 (+9),
РСЗО ‒ 445 (+2),
средств ПВО ‒ 220 (0),
самолетов ‒ 287 (0),
вертолетов ‒ 277 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1892 (+1),
крылатых ракет ‒ 749 (0),
кораблей/катеров ‒ 17 (0),
автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4932 (+14),
спецтехники ‒ 193 (0).
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