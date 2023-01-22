За сутки уничтожено 600 оккупантов, пять танков, две РСЗО – сводка потерь России

Украинские военные за сутки уничтожили 600 российских оккупантов, 12 бронемашин, девять артиллерийских систем и пять танков. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С 24 февраля по 22 января армия России потеряла на войне против Украины:

личного состава ‒ около 120 760 (+600) человек ликвидировано,

танков ‒ 3145 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 6268 (+12),

артиллерийских систем ‒ 2144 (+9),

РСЗО ‒ 445 (+2),

средств ПВО ‒ 220 (0),

самолетов ‒ 287 (0),

вертолетов ‒ 277 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 1892 (+1),

крылатых ракет ‒ 749 (0),

кораблей/катеров ‒ 17 (0),

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 4932 (+14),

спецтехники ‒ 193 (0).

Читайте также: Операция Украины по обороне Бахмута стратегически обоснована – ISW

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.