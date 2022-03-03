Россия создает гуманитарную катастрофу и геноцид украинцев в Мариуполе – мэр

Российские оккупанты препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла в Мариуполе. Об этом говорится в обращении мэра город Вадима Бойченко в Telegram Мариупольского городского совета.



Также, по его словам, россияне повредили железнодорожное сообщение, разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы не было возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Кроме того, они препятствуют поставке продовольствия.



Бойченко заверил, что местные власти делают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру города. И работает с международными институциями для того, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии.



"Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и другого происхождения", — добавил мэр.

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Юрий Смирнов

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