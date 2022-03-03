UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия создает гуманитарную катастрофу и геноцид украинцев в Мариуполе – мэр

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 11:31
Россия создает гуманитарную катастрофу и геноцид украинцев в Мариуполе – мэр - Фото
Мариуполь. (Фото: mariupolrada.gov.uа)

Российские оккупанты препятствуют поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла в Мариуполе. Об этом говорится в обращении мэра город Вадима Бойченко в Telegram Мариупольского городского совета.

Также, по его словам, россияне повредили железнодорожное сообщение, разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы не было возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Кроме того, они препятствуют поставке продовольствия.

Бойченко заверил, что местные власти делают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить критическую инфраструктуру города. И работает с международными институциями для того, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии.

"Это – геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев русского, украинского, греческого и другого происхождения", — добавил мэр.

Читайте також: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геноцид мариуполь гуманитарная катастрофа
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 