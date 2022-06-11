Россия стала примером самой быстрой полной деградации государства – Зеленский

За три с половиной месяца войны в Украине Российская Федерация стала примером самой быстрой полной деградации государства. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по итогам 10 июня.

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"Россия хочет разбить каждый город Донбасса, каждый – это не преувеличение. Как Волноваху, как Мариуполь. Все эти руины в некогда счастливых городах, черные следы от пожаров, воронки от взрывов – это все, что может дать Россия соседям, Европе, миру. Пожалуй, это самый быстрый пример полной деградации любого государства – путь, который прошло российское государство за 107 дней", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что на Донбассе продолжаются жесточайшие бои – в Северодонецке, Лисичанске, Бахмуте, Славянске и многих других городах.

"Украинские военные делают все, чтобы остановить наступательные действия оккупантов. Насколько это возможно. Насколько хватает тяжелого оружия, современной артиллерии – всего, что мы запрашивали и продолжаем запрашивать у наших партнеров", – сказал глава государства.

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Наталия Медведева

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