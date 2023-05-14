Россия свозит в Украину свежее пополнение из тюрем – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины заявил, что Россия продолжает набирать в свою армию заключенных. Зафиксировано прибытие свежих партий зэков-новобранцев на территорию Украины, говорится в утренней сводке с фронта.

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Недавно около 200 российских заключенных приехали в один из полевых лагерей в селе Рогово на севере Луганской области для прохождения четырехнедельного курса общевойсковой подготовки. До конца месяца ожидается прибытие еще до 250 осужденных.

По соседству, возле села Можняковка, оккупанты организовали подготовку до 800 новоприбывших российских заключенные.

Кроме того, украинские военные зафиксировали приезд около 400 наемников из тюрем на полигон ЧВК Вагнера в районе села Новопетровка возле Бердянска (Запорожская область).

Их подготовка, по оценкам Генштаба, также продлится несколько недель. В ближайшее время для военной подготовки должны приехать еще 400 наемников из числа российских осужденных.

В 2022 году численность военнослужащих РФ увеличилась на 500 000 человек, причем около 100 000 из этого числа были завербованы в частные военные компании.

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