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Россия терроризирует работников ОБСЕ на оккупированных территориях – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 12:36
Россия терроризирует работников ОБСЕ на оккупированных территориях – СБУ - Фото
Фото: пресс-служба ГПСУ

Служба безопасности Украины заявила, что Россия терроризирует оставшихся на оккупированной территории на юге и востоке Украины работников ОБСЕ, выбивая у них свидетельства о сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

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По данным военной контрразведки СБУ, российские спецслужбы планировали сделать постановочные сюжеты, чтобы обвинить работников ОБСЕ в шпионаже в пользу СБУ, скомпрометировать мониторинговую миссию и подвергнуть сомнению ее объективность.

"Для сбора "доказательной базы" захватчики незаконно врывались в дома работников ОБСЕ и "выбивали" из них компрометирующую информацию", — заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в понедельник.

В Херсоне одного из работников мониторинговой миссии россияне под видеозапись вынудили подписать фейковое "соглашение о негласном сотрудничестве" с СБУ. Еще нескольких сотрудников миссии оккупанты задержали и пытались скомпрометировать. Работников миссии заставили на камеру дать ложные показания об ограблении офиса украинскими правоохранителями, хотя это на самом деле сделали россияне.

  • 24 мая российская пропаганда сообщила о задержании работника ОБСЕ в оккупированном Луганске. Его обвинили в сборе информации о подразделениях оккупационных войск для спецслужб СБУ.
  • В апреле россияне задержали сотрудника СММ ОБСЕ на оккупированной территории Донецкой области. Его тоже обвинили в "шпионаже".
  • Миссия ОБСЕ работала в Украине с марта 2014 года. Это была невооруженная гражданская миссия, наблюдавшая за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовила отчеты об обстановке в стране, а также участвовала в переговорах по Донбассу.
  • 31 марта 2022 Россия заблокировала продолжение действия мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. После этого глава и генсек ОБСЕ объявили о закрытии СММ.

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Андрей Водяный
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