"Россия травит души". Венедиктова рассказала об участии детей в войне против Украины

Россия ведет войну против украинских детей и втягивает украинских детей в действия против Украины. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

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По словам Венедиктовой, у ювенальных прокуроров два фокуса – дети-жертвы и дети в конфликте с законом.

Генпрокурор сообщила, что по официальным данным, российские оккупанты убили 208 детей. Эти данные пока не учитывают погибших в блокадном Мариуполе и на временно оккупированных территориях – нет точной информации о количестве жертв там.

"Впрочем россия уничтожает наших детей и другим способом – втягивая их в вооруженный конфликт. Она травит их души и заставляет принимать опосредованное участие в сборе или передаче военной информации оккупантам, транспортировке оружия и т.д", – сообщила Венедиктова.

Генпрокурор подчеркнула, что это прямое нарушение требований статьи 38 Конвенции ООН о правах ребенка.

"Мы зафиксировали участие 8 детей в таких действиях", – написала Венедиктова.

Она рассказала о некоторых случаях.

В Харьковской области 12-летний подросток через Интернет и Телеграмм-каналы пересылал информацию о расположении техники, блокпостов и военных ВСУ с намерением получить за это денежное вознаграждение. Аналогичный факт был и в Луганской области.

Во время оккупации одного из сел в Черниговской области 16-летний подросток повязал на руку и ногу красные повязки и делал вместе с оккупантами обход территории села. Подросток "наводил" врагов на дома, владельцы которых имеют отношение к полиции или ВСУ и владеют оружием. Он показывал им, где можно разжиться едой, табаком и алкоголем. Подросток задержан и с ним работают органы досудебного расследования.

В Харьковской области 17-летний подросток распространял через YouTube-канал хвалебные материалы в поддержку действий оккупантов в Украине.

В одной из западных областей Украины трое школьников, ради развлечения, звонили по телефону случайно выбранным абонентам с предложением установки так называемых "меток". Их разоблачили спецслужбы.

"По украинскому закону ответственность за такие поступки детей несут, в том числе, родители. И их задача охранять и уберегать их от этого. Но губительное влияние и действия РФ в процессе, который мы сейчас наблюдаем – важнейший фактор, и мы вместе должны защитить наших детей от инфицирования российским преступным режимом и втягивания в войну", – написала Венедиктова.

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Наталия Медведева

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