Россия ударила по частному сектору в Житомирской области: погибли пятеро, двое младенцев
09.03.2022, 02:58
Авиаудар России, Малин, Житомирская область (фото - ГСЧС)
Российские войска ударили по частному сектору в городе Малин Житомирской области, погибли пять человек, в том числе двое младенцев. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.
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Как сообщается, авиаудар произошел около 20:50 8 марта возле улицы Вокзальной. Разрушено семь частных домов, погибли пять человек, двое из них – дети 2021 года рождения.
Продолжаются поисково-спасательные работы.
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