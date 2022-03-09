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Россия ударила по частному сектору в Житомирской области: погибли пятеро, двое младенцев

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 02:58
Россия ударила по частному сектору в Житомирской области: погибли пятеро, двое младенцев - Фото
Авиаудар России, Малин, Житомирская область (фото - ГСЧС)

Российские войска ударили по частному сектору в городе Малин Житомирской области, погибли пять человек, в том числе двое младенцев. Об этом сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщается, авиаудар произошел около 20:50 8 марта возле улицы Вокзальной. Разрушено семь частных домов, погибли пять человек, двое из них – дети 2021 года рождения.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

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Россия ударила по частному сектору в Житомирской области: погибли пятеро, двое младенцев

Россия ударила по частному сектору в Житомирской области: погибли пятеро, двое младенцев
Марк Сировой
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