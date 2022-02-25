Россия ударила по пограничникам в Запорожской области – ГПСУ
25.02.2022, 05:17
Российские войска атаковали пограничное подразделение в Запорожской области, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"В 4:25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", – говорится в сообщении.
Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии