Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины
12.03.2022, 13:24
Сергей Рябков (фото – ЕРА)
В России заявили, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ. Такое заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова цитируют кремлевские СМИ.
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Россия предупредила США о "последствиях передачи в Украину вооружений", заявил Рябков.
"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают конвои в законные цели", – сказал он.
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