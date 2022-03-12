Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

В России заявили, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ. Такое заявление замглавы МИД РФ Сергея Рябкова цитируют кремлевские СМИ.

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Россия предупредила США о "последствиях передачи в Украину вооружений", заявил Рябков.

"Мы предупредили США, что оркестрируемое ими накачивание Украины вооружениями из целого ряда стран – не просто опасный ход, а это действия, которые превращают конвои в законные цели", – сказал он.

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Валерия Кондратова

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