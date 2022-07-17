Россия укрепляет оборону на юге из-за угрозы контрнаступления ВСУ – разведка Британии

Россия серьезно воспринимает угрозу контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге и укрепляет оборонительные позиции своей армии. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Отмечается, что в рамках укрепления оборонительных позиций на юге россияне перемещают живую силу, технику и средства обороны в районе между Мариуполем и Запорожской областью, а также в Херсоне. В Мелитополе оккупанты усиливают меры безопасности.

Разведчики напомнили, что давление украинских сил на российскую оборону на юге длится около месяца, а недавно прозвучали и политические заявления о намерении провести контрнаступательные операции, чтобы вытеснить РФ с временно оккупированных южных территорий.

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Действия армии РФ по укреплению обороны, вероятно, являются ответом на ожидаемое контрнаступление Украины, удары ВСУ по командным пунктам и тылам оккупантов, а также на требование министра обороны России Сергея Шойгу нарастить боевые действия.

Разведчики отмечают, РФ усиливает группировки на юге, хотя еще не закончена битва за Донбасс. По мнению британцев, это указывает на серьезность, с которой российские командиры относятся к угрозе.

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Марк Сировой

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