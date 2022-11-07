Россия в осенне-зимний период продолжит бить по объектам энергетики Украины – ВСУ
Государство-террорист Россия продолжит в осенне-зимний период бить по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Он рассказал, что оккупанты сегодня используют весь доступный спектр вооружения для атак на критическую инфраструктуру Украины. Помимо иранских "шахедов" они применяют также дроны-камикадзе российского производства Ланцет.
"Им нужно достичь той цели, которую они себе поставили, – наносить удары по критической инфраструктуре", – отметил Игнат, добавив, что речь идет не только об энергетике, оккупанты наносят удары и по гидротехническим сооружениям.
По его словам, при наличии проблем у россиян на отдельных участках фронта они ставят своей целью "в осенне-зимний период бить по объектам энергетики в первую очередь". "И этот воздушный терроризм всеми доступными средствами продолжится", – сказал Игнат.
Он считает, что в случае получения Россией иранских ракет они также будут применяться по энергетической инфраструктуре.
- В октябре Россия начала наносить прицельные массированные удары по объектам энергетики в Украине. Один из самых больших произошел несколько дней назад – 31 октября.
- После этих обстрелов в Украине начались веерные отключения электроэнергии, от которых особенно страдают север и восток государства.
- Крупнейший частный производитель электроэнергии компания ДТЭК заявила, что в результате обстрелов у нее повреждено пять тепловых электростанций, убытки измеряются сотнями миллионов долларов. Компания также говорила, что у нее уже закончился запас оборудования для ремонта.
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