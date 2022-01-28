Россия в Совбезе ООН потребовала вывести из Сирии все войска, кроме своих

Представитель России во время заседания Совета Безопасности ООН потребовал немедленно вывести из Сирии "все иностранные силы, находящиеся там незаконно". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в том, что "незаконное пребывание американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке страны "зоны беззакония" и "баз террористов".
При этом Полянский подчеркивает, что российские войска, которые поддерживают в Сирии правительственные силы, успешно "противостоят терроризму", а "проблемы остаются там, где американцы создали правовой вакуум, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками".
СПРАВКА.
В марте 2013 года официальный Дамаск и сирийские повстанцы предъявили друг другу взаимные обвинения
в применении химического оружия. В августе того же года применение химического оружия в пригороде Дамаска привело к массовым жертвам – тогда погибли около полутора тысяч человек, из них более 400 детей. Данные американской разведки
указывали на то, что зарин применили сирийские военные. После этого Барак Обама
заявил, что рассматривает возможность "сдержанных, узконаправленных действий" против режима Асада, если тот не откажется от химического оружия. Предложение было сформулировано и передано Асаду Россией
, и Асад его поддержал
. Россия выступала в этом соглашении как посредник и контролер его исполнения. Однако в 2015 году случаи применения против повстанцев химического оружия возобновились
. С осени 2013 по август 2016 года мониторинг правозащитников зафиксировал 136 случаев
прменения химического оружия асадовцами и 3 случая – со стороны ИГИЛ. ООН намеревалось принять в связи с этим специальную резолюцию, которую, однако, заблокировала Россия
. Она же (вместе с Китаем) сделала невозможным принятие любых резолюций Совбеза ООН, которые предусматривали в том или ином виде операцию международных сил для предотвращения эскалации военных действий и дальнейшего применения химического оружия на территории Сирии. Таким образом, Россия фактически гарантировала, что кроме ее сил никакие другие не получат мандат на пребывание на территории Сирии.
Сергей Бережной
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