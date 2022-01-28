Россия в Совбезе ООН потребовала вывести из Сирии все войска, кроме своих

Представитель России во время заседания Совета Безопасности ООН потребовал немедленно вывести из Сирии "все иностранные силы, находящиеся там незаконно". Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в том, что "незаконное пребывание американских военных на территории Сирии привело к созданию на северо-востоке страны "зоны беззакония" и "баз террористов".

При этом Полянский подчеркивает, что российские войска, которые поддерживают в Сирии правительственные силы, успешно "противостоят терроризму", а "проблемы остаются там, где американцы создали правовой вакуум, где территория суверенного государства остается оккупирована иностранными войсками".

14 января 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американского вооруженного контингента из Сирии.

27 января 2022 года прокуратура Сирии заявила, что считает незаконной оккупацией присутствие на территории Сирии американских войск.

Сергей Бережной

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