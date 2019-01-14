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14.01.2019, 06:15

Трамп официально объявил о начале вывода войск из Сирии

Трамп официально объявил о начале вывода войск из Сирии - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Трамп отметил, что Россия, Иран и Сирия получили больше выгоды, чем США, от действий Штатов по уничтожению ИГ в Сирии

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Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter объявил о начале вывода американского вооруженного контингента из Сирии.

"Начали давно ставший необходимым вывод войск из Сирии, одновременно нанося удары по небольшим остаткам территориального халифата ИГ по многим направлениям", - написал он.

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Трамп заявил, что США в дальнейшем смогут атаковать ИГ из уже существующих соседних баз, если в этом будет необходимость.

Американский президент также пригрозил, что "экономически разрушит" Турцию, если она будет провоцировать курдов. В связи с этим он призвал создать буферную зону в 20 миль (около 32 км). Курды также не должны провоцировать Турцию, добавил он.

Трамп отметил, что Россия, Иран и Сирия получили больше выгоды, чем США, от действий Штатов по уничтожению ИГ в Сирии. "Настало время вернуть наши войска домой", - подчеркнул он.

Вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил на заседании кабинета министров, что ракеты Израиля нанесли удар по военным объектам Ирана в Сирии.

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Теги: Сирия, война, дональд трамп
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