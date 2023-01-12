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Россия, вероятно, перебросила десантников под Кременную – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 08:55
Россия, вероятно, перебросила десантников под Кременную – разведка Британии - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Армия России, вероятно, пытается укрепить фронт под Кременной подразделениями воздушно-десантных войск. Об этом сообщает разведка Великобритании.

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С начала января РФ почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской десантной дивизии ВДВ в район Кременной, пишут британцы. РФ оценивает сектор как значительно уязвимый и хочет укрепить здесь линию фронта.

Разведчики отмечают, что до ноября 2022-го РФ использовала десантников для долгосрочной обороны в районе Херсона. Новые передислокации, вероятно, указывают на попытку использовать ВДВ классически – для быстрого реагирования.

Россия, вероятно, перебросила десантников под Кременную – разведка Британии

  • Украина вышла на линию Сватово-Кременная после Харьковского контрнаступления осенью 2022 года. Прорыв этой линии даст выход на север Луганской области.

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Марко Сировой
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Кременная десантники ВДВ армия рф войска россии война сватово
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