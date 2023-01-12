Россия, вероятно, перебросила десантников под Кременную – разведка Британии
12.01.2023, 08:55
Российские оккупанты (Фото: EPA)
Армия России, вероятно, пытается укрепить фронт под Кременной подразделениями воздушно-десантных войск. Об этом сообщает разведка Великобритании.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
С начала января РФ почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской десантной дивизии ВДВ в район Кременной, пишут британцы. РФ оценивает сектор как значительно уязвимый и хочет укрепить здесь линию фронта.
Разведчики отмечают, что до ноября 2022-го РФ использовала десантников для долгосрочной обороны в районе Херсона. Новые передислокации, вероятно, указывают на попытку использовать ВДВ классически – для быстрого реагирования.
- Украина вышла на линию Сватово-Кременная после Харьковского контрнаступления осенью 2022 года. Прорыв этой линии даст выход на север Луганской области.
Смотрите также: Соледар. ССО заявили об уничтожении более 100 оккупантов – видео ударов артиллерии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии