Россия, вероятно, перебросила десантников под Кременную – разведка Британии

Армия России, вероятно, пытается укрепить фронт под Кременной подразделениями воздушно-десантных войск. Об этом сообщает разведка Великобритании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С начала января РФ почти наверняка выделила подразделения 76-й гвардейской десантной дивизии ВДВ в район Кременной, пишут британцы. РФ оценивает сектор как значительно уязвимый и хочет укрепить здесь линию фронта.

Разведчики отмечают, что до ноября 2022-го РФ использовала десантников для долгосрочной обороны в районе Херсона. Новые передислокации, вероятно, указывают на попытку использовать ВДВ классически – для быстрого реагирования.

Украина вышла на линию Сватово-Кременная после Харьковского контрнаступления осенью 2022 года. Прорыв этой линии даст выход на север Луганской области.

Смотрите также: Соледар. ССО заявили об уничтожении более 100 оккупантов – видео ударов артиллерии

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.