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Россия вряд ли выйдет из тупика в наступлении, Украина может контратаковать – ISW, карта

Цей матеріал також доступний українською
01.05.2022, 05:49
Россия вряд ли выйдет из тупика в наступлении, Украина может контратаковать – ISW, карта - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Подкрепления, которые российская армия получает на Изюмском направлении, вряд ли помогут оккупантам достичь успеха в боевых действиях на Донбассе. Украинские военные в ближайшие дни могут активнее контратаковать. Об этом сообщает Institute for the study of War.

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"Элементы неуказанных подразделений Восточного военного округа и несколько средств ПВО перебрасываются из Белгорода на Изюмский фронт для поддержки, вероятно, деградировавших российских подразделений, пытающихся продвинуться к югу от города", – говорится в сообщении ISW.

Как отмечается, эти силы вряд ли позволят российской армии выйти из создавшегося тупика, поскольку атаки оккупантов по-прежнему ограничены двумя основными магистралями (в направлении Славянска и Барвенково) и не могут использовать большее количество войск.

В ISW прогнозируют, что освобождение украинской армией населенных пунктов к северу и востоку от Харькова, которое произошло  за последние 72 часа, может вынудить российские силы передислоцировать подразделения, предназначенные для Изюмского направления – чтобы удержать позиции.

"Российские силы вряд ли добьются каких-либо крупных успехов на востоке Украины, а украинские военные могут провести более широкие контратаки в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

Россия вряд ли выйдет из тупика в наступлении, Украина может контратаковать – ISW, карта

Россия вряд ли выйдет из тупика в наступлении, Украина может контратаковать – ISW, карта

Россия вряд ли выйдет из тупика в наступлении, Украина может контратаковать – ISW, карта

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Наталия Медведева
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Донбасс изюм
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