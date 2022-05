Россия вряд ли выйдет из тупика в наступлении, Украина может контратаковать – ISW, карта

Подкрепления, которые российская армия получает на Изюмском направлении, вряд ли помогут оккупантам достичь успеха в боевых действиях на Донбассе. Украинские военные в ближайшие дни могут активнее контратаковать. Об этом сообщает Institute for the study of War.

"Элементы неуказанных подразделений Восточного военного округа и несколько средств ПВО перебрасываются из Белгорода на Изюмский фронт для поддержки, вероятно, деградировавших российских подразделений, пытающихся продвинуться к югу от города", – говорится в сообщении ISW.

Как отмечается, эти силы вряд ли позволят российской армии выйти из создавшегося тупика, поскольку атаки оккупантов по-прежнему ограничены двумя основными магистралями (в направлении Славянска и Барвенково) и не могут использовать большее количество войск.

В ISW прогнозируют, что освобождение украинской армией населенных пунктов к северу и востоку от Харькова, которое произошло за последние 72 часа, может вынудить российские силы передислоцировать подразделения, предназначенные для Изюмского направления – чтобы удержать позиции.

"Российские силы вряд ли добьются каких-либо крупных успехов на востоке Украины, а украинские военные могут провести более широкие контратаки в ближайшие дни", – говорится в сообщении.

