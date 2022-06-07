Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека
Депутаты российского парламента проголосовали за выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет британское издание The Guardian.
Государственная Дума России одобрила два законопроекта, один из которых выводит страну из-под юрисдикции суда, второй устанавливает 16 марта в качестве предельного срока, после которого решения суда против России не подлежат исполнению.
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После голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков.
Апелляции в ЕСПЧ были последней инстанцией для истцов в нескольких громких делах, отклоненных российскими судами.
Сегодняшний шаг знаменует собой конец того, что многие активисты считали последней надеждой на справедливость, подчеркивает The Guardian.
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