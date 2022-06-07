Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека

Депутаты российского парламента проголосовали за выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом пишет британское издание The Guardian.

Государственная Дума России одобрила два законопроекта, один из которых выводит страну из-под юрисдикции суда, второй устанавливает 16 марта в качестве предельного срока, после которого решения суда против России не подлежат исполнению.

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После голосования спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков.

Апелляции в ЕСПЧ были последней инстанцией для истцов в нескольких громких делах, отклоненных российскими судами.

Сегодняшний шаг знаменует собой конец того, что многие активисты считали последней надеждой на справедливость, подчеркивает The Guardian.

Европейский Суд по правам человека — международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все государства-члены Совета Европы, ратифицировавшие Конвенцию о защите прав человека и основополагающих свобод, и включает все вопросы, касающиеся толкования и применения Конвенции, включая межгосударственные дела и жалобы отдельных лиц.

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека из-за нападений России на гражданские объекты.

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Роман Брыль

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