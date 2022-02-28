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Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападений России на гражданские объекты

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 16:25
Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападений России на гражданские объекты - Фото
Европейский суд по правам человека (Фото: depositphotos.com)

Украина обратилась в Европейский суд по правам человека из-за нападений России на гражданские объекты. Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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Украина подала в ЕСПЧ заявление о введении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента Суда против России.

Украина, среди прочего, требует: "Немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, скорые помощи и другие специально защищенные гражданские объекты, такие как школы и больницы на территории Украины".

СПРАВКА. Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения временной меры в интересах сторон заявления или для обеспечения надлежащего производства по существу дела. Такие меры назначаются в случаях существования неизбежного риска причинения неоправданного ущерба основным правам и свободам человека.

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Наталия Медведева
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