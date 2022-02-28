Украина обратилась в ЕСПЧ из-за нападений России на гражданские объекты
28.02.2022, 16:25
Европейский суд по правам человека (Фото: depositphotos.com)
Украина обратилась в Европейский суд по правам человека из-за нападений России на гражданские объекты. Об этом сообщает в Facebook министр юстиции Денис Малюська.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Украина подала в ЕСПЧ заявление о введении предварительных мер в соответствии с правилом 39 регламента Суда против России.
Украина, среди прочего, требует: "Немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов, включая жилые дома, частные автомобили, скорые помощи и другие специально защищенные гражданские объекты, такие как школы и больницы на территории Украины".
СПРАВКА. Правило 39 регламента ЕСПЧ предусматривает возможность применения временной меры в интересах сторон заявления или для обеспечения надлежащего производства по существу дела. Такие меры назначаются в случаях существования неизбежного риска причинения неоправданного ущерба основным правам и свободам человека.
Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
В МВД показали последствия обстрела Киева. Остатки беспилотника или крылатой ракеты – фото 24.02.2022Резников о Беларуси и РФ: Формируют альянс, но у нас есть свой. Еще есть НАТО, пугающее РФ 14.11.2021Донбасс. Инспекторы из РФ приказали боевикам усилить артпозиции у линии фронта – разведка 12.11.2021
Последние новости
Комментарии