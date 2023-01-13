Россия заказала форму нефтяников и металлургов для военных на востоке – Генштаб

Российские оккупанты проводят фильтрацию под Мелитополем и заказали форму нефтяников и металлургов для своих военных на Донбассе. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

Действия российских оккупантов

В отдельных населенных пунктах Мелитопольского района оккупанты проводят фильтрационные мероприятия: особое внимание уделяют проверке телефонов – ищут доказательства сотрудничества с Силами обороны Украины.

Для личного состава подразделения оккупантов на Новопавловском направлении и в Волновахском районе оккупанты заказали спецодежду с логотипами "Роснефти" и "Электростали". Россияне хотят скрыть их принадлежность к армии.

В Херсонской области оккупанты обходят дома и продолжают давление на местных, которые отказываются с ними сотрудничать.

За сутки россияне нанесли 18 авиационных и пять ракетных ударов (по Краматорску, Константиновке, Запорожью), 52 раза обстреливали из РСЗО.

Действия Сил обороны Украины

В Луганской области отбиты атаки в районах Стельмаховки, Макеевки, Белогоровки. В Донецкой – в районах Спорного, Раздоловки, Соли, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клещеевки, Предтечино, Курдюмовки, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Большой Новоселки.

Авиация нанесла 16 ударов по скоплению оккупантов и пять – по позициям зенитно-ракетных комплексов. Сбиты российский самолет Су-25 и беспилотник "Орлан-10".

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, 12 районов скопления сил и техники, ЗРК С-300, три склада боеприпасов и еще три важных объекта.

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Марко Сировой

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