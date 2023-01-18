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Россия завозит своих чиновников и работников на оккупированные территории: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2023, 07:27
Россия завозит своих чиновников и работников на оккупированные территории: сводка Генштаба - Фото
Оккупанты (Фото: EPA)

Россия завозит чиновников и работников из РФ на временно оккупированные территории, а на фронте пытается наступать на двух направлениях. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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Действия российских оккупантов

Основные усилия сосредотачивают на наступлении на Бахмутском направлении, ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

Из-за незначительного количества коллаборантов российские оккупанты завозят чиновников из РФ на оккупированные территории. Также россияне пытаются завезти работников разных сфер, поскольку местные отказываются с ними сотрудничать.

За сутки армия РФ нанесла шесть ракетных ударов (три – по гражданским объектам в Купянске и Краматорске), шесть авиационных ударов, 95 обстрелов из РСЗО.

Действия Сил обороны Украины

В Луганской области отбиты атаки в районе Белогоровки. В Донецкой – в районе Соли, Красной Горы, Бахмута, Клещеевки, Водяного, Невельского, Марьинки и Победы.

Россия завозит своих чиновников и работников на оккупированные территории: сводка Генштаба

Авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, четыре – по позициям зенитных ракетных комплексов. В районе Соледара зенитчики уничтожили штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов, станцию РЭБ и радиолокационную станцию.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс чиновники бахмут армия рф генштаб войска россии
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