Россия заявила об атаке на аэродром в Днепре. В Воздушных силах подтвердили потерю МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (Фото: ЕРА)

16 августа российские оккупационные войска уничтожили истребитель МиГ-29 украинских Воздушных сил, жертв нет. Об этом сообщил бывший пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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"К сожалению, сегодня потеряли МиГ-29. К счастью, все живы здоровы. Война", – написал он.

Детали Игнат не сообщил. Впрочем, известно, что вчера российские оккупанты несколько раз атаковали ракетами Днепр и запускали на город разведывательные беспилотники.

Ранее Минобороны РФ заявило о якобы уничтожении авиационной техники ВСУ на аэродроме "Днепр", сообщив также о запуске ракеты "Искандер-М". Враг подтвердил, что на месте работали российские разведывательные средства.

Впрочем, оккупанты утверждают, что им удалось уничтожить бомбардировщик Су-24.

  • 1 июля 2024 во время одной из воздушных тревог в сторону города Миргород Полтавской области летела скоростная цель. Впоследствии в России объявили об успешном ударе по аэродрому.

  • Игнатий подтвердил факт удара РФ по аэродрому. По его словам, врагу удалось нанести определенные потери, но совсем не такие, как он себе приписывает.

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