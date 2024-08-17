Росія заявила про атаку на аеродром у Дніпрі. У Повітряних силах підтвердили втрату МіГ-29

Винищувач МіГ-29 (Фото: ЕРА)

16 серпня російські окупаційні війська знищили винищувач МіГ-29 українських Повітряних сил, жертв немає. Про це повідомив колишній речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

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"На жаль, сьогодні втратили МіГ-29. На щастя – всі живі здорові. Війна", – написав він.

Деталі Ігнат не повідомив. Втім відомо, що вчора російські окупанти кілька разів атакували ракетами Дніпро та запускали на місто розвідувальні безпілотники.

Раніше Міноборони РФ заявило про нібито знищення авіаційної техніки ЗСУ на аеродромі "Дніпро", повідомивши також про запуск ракети "Іскандер-М". Ворог підтвердив, що на місці працювали російські розвідувальні засоби.

Втім окупанти стверджують, що їм вдалося знищити бомбардувальник Су-24.

1 липня 2024 року під час однієї із повітряних тривог в бік міста Миргород Полтавської області летіла швидкісна ціль. Згодом у Росії оголосили про успішний удар по аеродрому.

Ігнат підтвердив факт удару РФ по аеродрому. За його словами, ворогу вдалось завдати певних втрат, але зовсім не таких, як він собі приписує.

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