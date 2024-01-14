Россияне атаковали дронами пожарных и полицейских в Херсонской области: есть раненые
Российские войска в воскресенье атаковали дронами-камикадзе автомобиль полиции в селе Львово и подразделение пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области. Оба населенных пункта расположены на побережье – Днепра и Днепровского залива соответственно.
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По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в Станиславе пострадали четверо пожарных. У них диагностировали контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.
Им оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали.
Во Львове в результате атаки беспилотника автомобиль полиции получил повреждения, а 50-летний полицейский – незначительные травмы.
Еще один полицейский пострадал в селе Шляховое в результате взрыва управляемой авиабомбы – у него контузия.
- За прошедшие сутки россияне 103 раза обстреляли Херсонщину, выпустив сотни снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, беспилотников и авиации. В результате ударов пострадали шесть гражданских.