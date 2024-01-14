Россияне атаковали дронами пожарных и полицейских в Херсонской области: есть раненые
Фото: ХОДА

Российские войска в воскресенье атаковали дронами-камикадзе автомобиль полиции в селе Львово и подразделение пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области. Оба населенных пункта расположены на побережье – Днепра и Днепровского залива соответственно.

По словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, в Станиславе пострадали четверо пожарных. У них диагностировали контузии, взрывные и черепно-мозговые травмы.

Им оказали медицинскую помощь, но не госпитализировали.

Во Львове в результате атаки беспилотника автомобиль полиции получил повреждения, а 50-летний полицейский – незначительные травмы.

Еще один полицейский пострадал в селе Шляховое в результате взрыва управляемой авиабомбы – у него контузия.

  • За прошедшие сутки россияне 103 раза обстреляли Херсонщину, выпустив сотни снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, беспилотников и авиации. В результате ударов пострадали шесть гражданских.
дроныХерсонская областьвойна