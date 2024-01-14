Росіяни атакували дронами пожежників і поліцейських у Херсонській області: є поранені

Росіяни атакують дронами прибережні села в Херсонській області: у Станіславі постраждали пожежники, у Львовому – поліція

Фото: ХОДА

Російські війська у неділю, 14 січня, атакували дронами-камікадзе автомобіль поліції у селі Львове і підрозділ пожежної охорони в селі Станіслав Херсонській області. Обидва населені пункти розташовані на узбережжі – Дніпра і Дніпровської затоки відповідно.

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За словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, у Станіславі постраждали четверо пожежників. У них діагностували контузії, вибухові та черепно-мозкові травми.

Їм надали медичну допомогу, але не госпіталізовували.

Державна служба з надзвичайних ситуацій розказала, що напад стався тоді, коли пожежна команда поверталася з ліквідації пожежі, спричиненої іншим російським обстрілом.

Фото: ДСНС

У Львовому внаслідок атаки безпілотника автомобіль поліції отримав пошкодження, а 50-річний поліцейський – незначні травми.

Ще один поліцейський постраждав у селі Шляхове внаслідок вибуху керованої авіабомби – у нього контузія.