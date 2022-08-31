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Россияне безуспешно пытались наступать на Донбассе и стараются удержаться на юге – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 20:15
Россияне безуспешно пытались наступать на Донбассе и стараются удержаться на юге – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты стараются удержать позиции на юге и продолжают безуспешные попытки наступления на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке по состоянию на 18:00 31 августа.

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На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы в Черниговской и Сумской области. Продолжает ведение воздушной разведки пограничных районов.

На Харьковском направлении российские оккупанты вели огонь из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, поддерживали высокую интенсивность разведки БПЛА. Враг нанес авиаудары по району Русских Тишек, совершил неудачную попытку наступления в направлении Прудянки.

На Славянском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны, пытался улучшить логистическое обеспечение своих войск.

На Краматорском направлении оккупанты вели огонь из ствольной и реактивной артиллерии, использовали авиацию.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили попытки наступления противника в направлениях Веселой Долины, Бахмута, Зайцево, Майорска и Кодемы.

На Авдеевском направлении противник вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Совершил неудачную попытку наступления в направлениях Авдеевки, Первомайского, Красногоровки и Марьинки, понес потери и отошел.

На Новопавловском направлении враг вел обстрелы и попытался улучшить тактическое положение в районе Победы, успеха не имел.

На Запорожском направлении оккупанты вели обстрелы и задействовали авиацию.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций. Принимает меры по восполнению потерь и восстановлению логистического обеспечения группировки войск. Совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии, а также удары авиацией.

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Наталия Медведева
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Генштаб ВСУ война
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