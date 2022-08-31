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РФ до конца года останется почти без артиллерийских снарядов и бронетехники – The Insider

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 18:47
РФ до конца года останется почти без артиллерийских снарядов и бронетехники – The Insider - Фото
Артиллерия оккупантов на Донбассе (фото: ЕРА)

За полгода войны России против Украины в армии РФ осталось очень мало управляемых ракет, а снаряды для артиллерии и бронетехника исчерпаются к концу года. Об этом идет речь в материале издания The Insider.

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Отмечается, что до конца года в России ожидается дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

За полгода войны Россия израсходовать не менее 7 млн снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов, пишет издание.

"При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне, Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом, и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии", – говорится в материале издания.

Издание также отмечает, что помимо нехватки снарядов существует также проблема износа артиллерии, который приведет к резкому снижению ее эффективности.

При этом российское производство артиллерии и боеприпасов также столкнется в обозримой перспективе с сокращением производства из-за запрета на поставки западного оборудования, запчастей и материалов и нехваткой человеческого капитала на производстве, сообщает Insider.

Согласно анализу издания, в  России нарастает также дефицит дальнобойных ракет. Об этом может свидетельствовать использование комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям на территории Украины.

Что касается российской бронетехники, то львиная ее доля, при сохранении высокой интенсивности боевых действий к концу 2022 года, должна будет уйти на ремонт, при условии, что не будет уничтожена, пишет издание.

Автор материала также упоминает, что ситуация с российской авиацией, "на первый взгляд, выглядит лучше". Сегодня в арсенале авиации РФ находится порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов, которые она держит на границе с Украиной.

При этом, вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способна с самого начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании лишь сократились, идется в материале. 

Читайте также: У России нехватка высокоточных ракет – Finаncial Times

Наталия Фреик
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