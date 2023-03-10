Россияне могут отмывать в Британии доходы от войны в Украине – Bloomberg

Власти Великобритании подозревают, что граждане России могли использовать зарегистрированные на территории Соединенного Королевства компании для легализации доходов от войны России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание со ссылкой на информированные источники пишет, что в Великобритании проверками выявлены множество фиктивных компаний, зарегистрированных гражданами других стран, вероятно, для отмывания денег или уклонения от уплаты налогов. Некоторые из таких компании, контролируемые из РФ, пытаются зарабатывать на войне, которую Россия ведет против Украины.

Хотя Великобритания после начала российского вторжения ввела широкомасштабные санкции в отношении многих российских компаний и частных лиц, британская финансовая система остается питательной средой для подставных компаний и других структур, которые работают для обхода наложенных на Российских фигурантов ограничений.

Например, одна из таких лондонских фирм зарегистрирована как владелец зерновоза, который подозревают в незаконном вывозе зерна из Украины и обходе международных санкций. Согласно публичным данным, в последние месяцы судно неоднократно пересекало Черное море. В фирме числятся трое действующих и бывших сотрудников с гражданством и постоянным местом жительства в России. Ни у них, ни у компании нет заметных операций в Лондоне, сообщает Bloomberg.

По мнению эксперта по финансовым преступлениям Оливера Буллоу, в Великобритании за последние годы зарегистрированы тысячи подозрительных фирм, которые используют для отмывания денег счета в британских цифровых банках. Буллоу также заявил, что не сомневается, что "британские компании, созданные несколько лет назад иностранными гражданами, причастны к разграблению Украины".

8 февраля 2023 года Великобритания расширила санкции и включила в него еще 15 российских физических лиц и компаний.

24 февраля Великобритания первой объявила о введении санкций, прямо касающихся Росатома.

Сергій Бережний

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