Россияне на КамАЗе переехали автомобиль с двумя детьми и их родителями — мэр Мелитополя

Сегодня, 25 июля, на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал автомобиль с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал машину, в которой ехала семья. Взрослые и двое детей – 4-летняя девочка и 12-летний мальчик – погибли на месте", – написал он.

Ранее сегодня Федоров заявил, что россияне угрожают полностью разрушить город в случае отступления. Он отметил, что из Мелитополя сейчас можно уехать. Очередь на выезд в Васильевке, на линии боевых действий, более тысячи человек.

Вадим Ребрина

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