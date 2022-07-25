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Россияне на КамАЗе переехали автомобиль с двумя детьми и их родителями — мэр Мелитополя

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 19:20
Россияне на КамАЗе переехали автомобиль с двумя детьми и их родителями — мэр Мелитополя - Фото
Мелитополь (Фото - EPA)

Сегодня, 25 июля, на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал автомобиль с семьей. Погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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"Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КамАЗ переехал машину, в которой ехала семья. Взрослые и двое детей – 4-летняя девочка и 12-летний мальчик – погибли на месте", – написал он.

  • Ранее сегодня Федоров заявил, что россияне угрожают полностью разрушить город в случае отступления. Он отметил, что из Мелитополя сейчас можно уехать. Очередь на выезд в Васильевке, на линии боевых действий, более тысячи человек.
Вадим Ребрина
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мелитополь Иван Федоров
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