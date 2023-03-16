Россияне на юге воруют вещи у гражданских и пытаются менять их на алкоголь – Маляр

Россияне на временно оккупированном юге Украины воруют вещи у гражданских и пытаются менять их на алкоголь. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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"Российские оккупанты продолжают массово воровать имущество из объектов государственных учреждений и предприятий и жилищ гражданского населения на временно оккупированной территории Украины", – говорится в сообщении.

По информации Маляр, на прошлой неделе в населенных пунктах Раздольное, Каланчак, Новая Збурьевка и Голая Пристань Херсонской области под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий оккупанты обыскивали дома местных жителей, в том числе временно покинутых владельцами.

"После таких мер российские военнослужащие обычно пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, столовой посудой, ноутбуками и смартфонами", – сообщила замминистра.

Она добавила, что наиболее габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.

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Наталія Медведєва

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