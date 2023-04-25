Россияне начали эвакуацию коллаборантов из оккупированной Каменки-Днепровской
25.04.2023, 18:15
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: EPA)
Оккупанты начали эвакуацию в городе Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области, вывозят только коллаборантов. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.
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Отмечается, что местные жители сообщили об автобусах для эвакуации в городе, однако к ним допускают только коллаборантов.
"Молодая семья попыталась записаться на рейс, но администрация отказала. Пока вывозят только топ-коллаборантов, а остальные ждут ВСУ", – говорится в сообщении.
Местные жители опасаются, что оккупанты устроят провокацию с массовыми жертвами перед своим уходом, чтобы обвинить в этом Украину.
- 8 апреля 2023 года в ВСУ сообщили, что оккупанты планируют вывезти жителей Скадовска и Мелитополя в Крым.
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