Россияне начали эвакуацию коллаборантов из оккупированной Каменки-Днепровской

Оккупанты начали эвакуацию в городе Каменка-Днепровская в Васильевском районе Запорожской области, вывозят только коллаборантов. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что местные жители сообщили об автобусах для эвакуации в городе, однако к ним допускают только коллаборантов.

"Молодая семья попыталась записаться на рейс, но администрация отказала. Пока вывозят только топ-коллаборантов, а остальные ждут ВСУ", – говорится в сообщении.

Местные жители опасаются, что оккупанты устроят провокацию с массовыми жертвами перед своим уходом, чтобы обвинить в этом Украину.

8 апреля 2023 года в ВСУ сообщили, что оккупанты планируют вывезти жителей Скадовска и Мелитополя в Крым.

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Артем Джеріпа

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