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ВСУ: Россияне собрались вывозить жителей Мелитополя и Скадовска в оккупированный Крым

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2023, 07:18
ВСУ: Россияне собрались вывозить жителей Мелитополя и Скадовска в оккупированный Крым - Фото
Мелитополь (Фото: скриншот с видео)

Россияне собрались вывозить жителей временно оккупированных Скадовска и Мелитополя в Крым. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что на захваченных территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "эвакуации" жителей в Крым.

В Мелитополе и Скадовске враг организовал опросы населения насчет возможного выезда. 

При опросах проверяется наличие российского паспорта, прописка и образование. 

Отмечается периодический выезд автобусов с желающими, россияне распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная "эвакуация". 

Читайте также: Подполье в Мелитополе. Как движение "Желтая лента" строит сеть украинского сопротивления

Дмитро Гриниченко
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война Крым запорожская область Херсонская область генштаб мелитополь Скадовск
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