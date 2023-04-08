ВСУ: Россияне собрались вывозить жителей Мелитополя и Скадовска в оккупированный Крым
08.04.2023, 07:18
Мелитополь (Фото: скриншот с видео)
Россияне собрались вывозить жителей временно оккупированных Скадовска и Мелитополя в Крым. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что на захваченных территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "эвакуации" жителей в Крым.
В Мелитополе и Скадовске враг организовал опросы населения насчет возможного выезда.
При опросах проверяется наличие российского паспорта, прописка и образование.
Отмечается периодический выезд автобусов с желающими, россияне распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная "эвакуация".
- 27 марта в Мелитополе взорвали казармы оккупантов и здание их "госбезопасности".
- 29 марта были взрывы в Мелитопольском локомотивном депо.
- 2 апреля в Мелитополе прозвучало не менее шести взрывов в локомотивном депо.
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