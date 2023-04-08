ВСУ: Россияне собрались вывозить жителей Мелитополя и Скадовска в оккупированный Крым

Россияне собрались вывозить жителей временно оккупированных Скадовска и Мелитополя в Крым. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что на захваченных территориях Запорожской и Херсонской области оккупанты активизировали подготовку к "эвакуации" жителей в Крым.

В Мелитополе и Скадовске враг организовал опросы населения насчет возможного выезда.

При опросах проверяется наличие российского паспорта, прописка и образование.

Отмечается периодический выезд автобусов с желающими, россияне распространяют информацию, что с конца апреля начнется принудительная "эвакуация".

Дмитро Гриниченко

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