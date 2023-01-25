Россияне нанесли удар по Бериславу, попали в продуктовый магазин, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты обстреляли Берислав, в результате есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщил Ярослав Янушевич, который до вчерашнего дня был главой Херсонской ОВА (новый глава ОВА пока не назначен).

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"Российская армия массированным огнем накрыла Берислав", – написал Янушевич.

Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.

В результате погибли два человека, трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести.

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Наталія Медведєва

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